Введение биометрического контроля на границе крымчан не касается, - разъяснение

Введение Украиной обязательного биометрического контроля для граждан РФ не отразилось на режиме пропуска через административную границу с аннексированным Крымом — он осуществляется как по новым ID-картам, так и по старым паспортам гражданина Украины образца 1994 года. Об этом сообщило представительство президента Украины в АРК в Facebook.

Тем самым здесь опровергли информацию подконтрольных оккупантам СМИ.

«В подконтрольных оккупантам соцсетях распространяется ложная информация о том, что пропуск граждан Украины через пункты пропуска будет осуществляться исключительно по паспортам граждан Украины для поездок за границу и по паспортам в виде ID-карты. Такая информация является неправдивой, она умышленно направлена в условиях российской агрессии на дискредитацию органов государственной власти Украины», — говорится в сообщении.

Представительство президента Украины просит граждан «сообщать о всех фактах злоупотребления на КПВВ должностными лицами в компетентные правоохранительные органы».

Напомним, с 1 января 2018 года на государственной границе заработала система фиксации биометрических данных на пунктах пропуска через государственную границу.

