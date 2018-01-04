В Белом доме запретили пользоваться личными мобильными телефонами
Сотрудникам и гостям Белого дома запретили пользоваться личными мобильными телефонами на его территории. Об этом говорится в заявлении официального представителя резиденции президента США Сары Сандерс, подчеркнувшей, что «безопасность и целостность технологических систем в Белом доме являются приоритетом для администрации Дональда Трампа».
Со следующей недели использование всех персональных устройств больше не разрешается в Западном крыле резиденции. Западное крыло здания — это рабочая зона, где расположены Овальный кабинет президента США, зал, в котором заседает правительство, а также помещения журналистского корпуса и зал для брифингов и конференций.
Сотрудники смогут пользоваться лишь выданными им правительством мобильными телефонах. Как сообщает телеканал CNN, президента Трампа этот запрет, однако, не коснется.
Многие сотрудники выступают против запрета, поскольку считают, что не смогут в течение дня (а многие из них работают по 12 часов в сутки) связаться со своими родными.
Источник в Белом доме также сообщил телеканалу, что никто «не в восторге» от этого решения и никто не верит, что оно вызвано соображениями «национальной безопасности». С момента вступления в должность президент Трамп неоднократно жаловался на утечки в СМИ со стороны членов своей команды. Подозревают, что новшество связано именно с этим, хотя в президентской администрации настаивают, что запрет не имеет отношения к утечкам информации.
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