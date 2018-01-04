Стоит ли вводить запрет на выступления в Украине наших артистов, зарабатывающих деньги в России?

В украинских СМИ и социальных сетях не стихают дискуссии о том, как относиться к нашим музыкантам и звездам шоу-бизнеса, гастролирующим в России, в частности выступающим там на новогодних корпоративах. Напомним, что в конце прошлого — начале нового года в «этом» были замечены Андрей Данилко, Вера Брежнева, Светлана Лобода и, как обычно, Ани Лорак. Одни артисты утверждают, что они «вне политики», оправдываются тем, что, выступая перед гражданами страны-агрессора, пытаются наладить мосты между простыми людьми. Другие откровенно говорят, что украинский рынок шоубиза для них тесен.

Украинская певица Анастасия Приходько убеждена, что искусство не может оставаться вне политики. Сама она оставила карьеру в России и принципиально не ездит туда с концертами. Зато уже более трех лет регулярно выступает перед бойцами в зоне АТО и занимается волонтерской деятельностью. Анастасия остро критикует своих коллег, которые зарабатывают деньги в стране-агрессоре, и считает, что у таких артистов должна быть отобрана лицензия на выступления на родине.

— Наша ментальность отличается от других. Мы все же опираемся на поступки больше, чем на искусство. Мы сначала смотрим, какой человек, а затем рассматриваем искусство, — сказала певица в эксклюзивном интервью Gazeta.ua. - Поэтому я считаю, что искусство и политика совсем рядом. Поскольку что бы ты ни делал, на тебя смотрят.

В интервью Дмитрию Гордону на 112 канале о своем отношении к гастролям в России (как собственных, так и своих коллег) рассказал и Андрей Данилко.

«- Как ты относишься к коллегам, которые по-прежнему работают в России?

— Я могу говорить только о себе. А кого-то осуждать или устраивать травлю… Это выбор человека. Я не поддерживаю такие выходки, какие устраивают против выступлений. Не нравится вам Ани Лорак — не ходите, не покупайте билет. Идет мама Каролины на концерт — у нее вырывают цветы, топчут их. И я понимаю, что эту «картинку» потом покажут в Москве, что это происходит в Украине. У меня такое впечатление, что они работают на этих людей. Почему полиция не реагирует на подобные штуки?

- С Ани Лорак ты по-прежнему дружишь?

— Конечно. Это очень непростая ситуация. Люди там тоже переживают за то, что происходит.

— Ты в России показываешься?

— Афишные концерты вообще не даю, но бывают корпоративы у людей, с которыми уже сложились долгие отношения".

Не отстает от коллег, противящихся, без преувеличения, историческим тенденциям активного отторжения украинцев от всего связанного со страной-агрессором, и известный композитор Владимир Быстряков, который вот уже несколько лет не устает жаловаться на «притеснение русскоязычных» деятелей культуры.

«Новых фильмов, по сути, нет. Новых постановок, интересных, тоже не наблюдается. А поскольку мы сами ограничили себя в контактах с российскими представителями культуры, то я замечал, что, допустим, если раньше были какие-то международные кинофестивали, то сейчас стараются москвичей, питерцев, представителей России не приглашать, и из-за этого очень обеднела атмосфера фестивалей. Варимся в собственном соку», — заявил Быстряков РИА Новости Украина.

Популярный украинский писатель Андрей Кокотюха на своей «Фейсбук"-странице не удержался, чтобы не прокомментировать этот пассаж Быстрякова:

«Нових фільмів, по суті, немає. Нових постановок, цікавих, теж не спостерігається» — За підтримки Держкіно протягом 2017 року вийшло 45 нових фільмів. А ще ж Дзідзьо незалежний. Тобто, м… ло живе не в тій країні.

А сайт depo.ua так прокомментировал откровения композитора:

«Быстряков — один из тех, кто делал карьеру на России, к украинским творческим реалиям имеет посредственное отношение. Так, композитор прославился песнями для советских фильмов и мультфильмов. И хотя в портфолио есть композиции и для украинского кино, это скорее творческое послесловие.

Его песни исполняли Николай Караченцов, Ольга Кормухина, Валерий Леонтьев, Ирина Аллегрова. То есть артисты, которые большинству современных украинцев не интересны не только в идеологическом, но и в творческом плане, и для прогрессивных россиян остались в советском прошлом.

Аудитория давно бы забыла о композиторе, если бы не его медийная жизнь. Быстряков принимал участие в программах «Шоу долгоносиков» и «Золотой гусь», после чего его лицо запомнилось и его занесли в списки актуальных ньюсмейкеров. И можно прогнозировать, что Владимир давно махнул бы на Россию, но там он мало кому нужен".

Политолог Алексей Голобуцкий еще более категоричен: «В качестве „вытяжки“ для всей этой артистичной кучки будущего перегноя пора внедрять закон „Об антиукраинской деятельности“ с отягчающими статьями „во время военных действий и оккупации части территории агрессором“. Да, поднимется крик „негуманно“, „недемократично“. Ничего. Зато гигиенично, а также дешево (если с конфискацией после компенсации судебных издержек и стоимости расследования), надежно и практично. А то так можно и в самом деле до тотальной оккупации дотерпеться», — пишет Голобуцкий в «Фейсбуке».