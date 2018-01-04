В МИД назвали точное число украинцев-беженцев в Польше

Глава МИД Украины Павел Климкин не считает высоким количество украинцев, получивших статус беженца в Польше. Об этом министр сказал, комментируя последние заявления польской стороны о якобы тысячах украинских беженцев в стране.

«Беженцы — это категория международного права. Им нужно помогать. За два года такой статус в Польше получили 88 украинцев. При этом почти 300 тыс. получили разрешение на работу, а более двух миллионов — визы, потратив несколько миллиардов евро. Мне, как математику, такое соотношение кажется очень привлекательными для польской экономики. Даже учитывая то, что именно украинцы спасают конкурентоспособность экономики Польши», — объяснил Климкин.

Вице-спикер парламента Ирина Геращенко также призывает разделять прибытие в Польшу беженцев и трудовых мигрантов. «Правда в том, что десятки тысяч украинцев во время экономического кризиса, спровоцированного в том числе и войной, работают в соседних странах, в том числе и в Польше… Мне кажется, было бы честно со стороны польских властей благодарить за это украинцев — трудолюбивых и сильных… И говорить о них как о беженцах — это нонсенс. Также стоит честно признать, что несмотря на российскую агрессию на Донбассе и в Крыму, сотни тысяч внутренних переселенцев, Украина не создала миграционного кризиса ни для ЕС, ни для РФ-агрессора. Там тоже только пару сотен украинцев получили официальный статус беженцев. Украинской власти и обществу удалось справиться с вопросом внутренне перемещенных лиц и не создавать миграционных проблем для наших соседей», — подытожила Геращенко.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, обсуждая проблему иммигрантов в Европе, заявил, что Польша приняла десятки тысяч беженцев с востока Украины, а также более миллиона украинских трудовых мигрантов.