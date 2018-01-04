В Запорожье священник отказался отпевать трагически погибшего малыша, крещенного в УПЦ КП

Трагедия в Запорожье, когда самоубийца, выбросился из окна и смертельно травмировал годовалого мальчика, получила печальное продолжение. Местный священник УПЦ Московского патриархата отказался отпевать ребенка, ссылаясь на то, что мальчик был крещен в церкви Киевского патриархата.

Как сообщает запорожское издание «Форпост.Медиа», проводить обряд отпевания священник отказался уже непосредственно на похоронах. «Батюшка сказал, что ребенок некрещеный, а церковь — самозванная. Мать плакала и падала перед ним на колени, но это не помогло», — рассказал отец погибшего мальчика Роман.

Священник, в свою очередь, заявил журналистам, что услышав отказ отпевать ребенка, присутствующие начали толкать представителя церкви, а отец ударил.

Родители решили отвезти тело ребенка в ближайший храм, но там также получили отказ. По словам отца, священники просто закрыли двери и попросили покинуть территорию церкви. Обряд отпевания в итоге провел священник из церкви Святого Николая, где крестили ребенка.

Ритуальная служба, занимавшаяся организацией процедуры, заявила, что такой случай у них впервые, потому что в городе всего два храма Киевского патриархата, и большая часть населения относит себя к УПЦ МП.

Напомним, в Запорожье 31 декабря с восьмого этажа выбросился 39-летний мужчина, пребывавший в нетрезвом состоянии. Он упал на ребенка 2016 года рождения, который выходил из подъезда вместе с отцом. От полученных травм малыш умер в машине скорой помощи. Скончался и самоубийца.