Налоговая милиция обыскала "Киевстар" в рамках дела о крупной неуплате налогов

Сегодня, 4 января, сотрудники налоговой милиции провели обыск в офисе мобильного оператора «Киевстар». По словам президента компании Петра Чернышева, в обыске участвовало около тридцати налоговых полицейских.

Как объяснила Наталья Непряхина, пресс-секретарь Государственной фискальной службы, обыск проводился в рамках расследования уголовного производства по факту неуплаты около 2,4 млрд гривен налогов. Целью обыска было изъять документы, имеющие объективное значение для дела.

В Государственной фискальной службе уточнили, что обыск был санкционирован решением суда от 3 января после рассмотрения соответствующего ходатайства следователя. При обыске применялась видеозапись в соответствии с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс (закон о запрете обысков в стиле «маски-шоу»).

«У нас уже почти два года идет суд с ГФС Украины, которая считает, что Киевстар недоплатил рекордную сумму — почти полтора миллиарда гривен! — в бюджет Украины. Мы считаем, что это дело придумано, так как компания всегда исправно и в полном объеме перечисляет все налоги и сборы в бюджет страны», — заявил в свою очередь президент компании «Киевстар» Чернышев.

Напомним, в прошлом году президент «Киевстара» назвал безосновательными выдвинутые Государственной фискальной службой обвинения.