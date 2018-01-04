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Расследование "дела Мартыненко" завершено

Инф. «ФАКТОВ»

04.01.2018 21:32 151

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Досудебное расследование уголовного производства, где фигурировал бывший народный депутат Николай Мартыненко, завершено. Собранные следствием материалы — около 200 томов — переданы для ознакомления Петру Бойко, адвокату Мартыненко. Об этом сообщает «Левый берег».

«Дело Мартыненко» расследовалось Национальным антикоррупционным бюро и касается нанесения ущерба государственному предприятию «Восточный горно-обогатительный комбинат» (ВостГОК). Дело открыто по факту хищения средств ВостГОКа при закупке уранового концентрата. По версии следствия, в результате злоупотреблений госпредприятию был нанесен ущерб в размере 17,28 млн. долларов.

Мартыненко является одним из восьми фигурантов дела. В апреле 2017 года Мартыненко был задержан детективами НАБУ, но был отпущен на поруки парламентариев. В декабре 2017 года Соломенский районный суд Киева снял ограничения для выезда Мартыненко за границу.

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