В Днепре установили специальные антитеррористические урны (фото, видео)

Спустя пять лет после серии взрывов в Днепре, когда в городе сработало несколько взрывных устройств, заложенных в урны, город решил обзавестись мусоросборниками нового образца, изготовленными по специальной антитеррористической технологии.

Как сообщает пресс-служба горсовета, в городе уже установлены 500 мусоросборников современного типа. Всего планируется поставить 3,5 тыс. таких урн во всех районах города.

«Контейнеры соответствуют европейским нормативам, в частности, антитеррористическим. Урны изготовлены из оцинкованного металла и окрашены в специальной камере», — отметил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

В 2012 году последствия взрывов были очень тяжелыми, поскольку взрывные устройства были подброшены в массивные бетонные урны, и обломки нанесли серьезные травмы окружающим. Этот фактор учтен, и урны нового типа изготовлены из прочного металла. Учтены и противопожарные требования — предусмотрен отдельный отсек для окурков во избежание горения мусора.

Контейнеры будут установлены на стойках из труб, в отдельных местах будут крепиться к опорам. Стоимость одного контейнера — около 4 тыс. гривен.

Напомним, 27 апреля 2012 года в Днепропетровске прозвучали четыре взрыва. В результате срабатывания взрывных устройств, заложенных в урнах, пострадал 31 человек.

Фото dniprorada.gov.ua, dp.informator.ua