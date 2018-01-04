В США из-за снежной бури за сутки отменили 3600 пассажирских авиарейсов

В четверг, 4 января, на Восточное побережье Соединенных Штатов обрушилась мощная снежная буря. Американские СМИ называли ее «циклоном с эффектом бомбы».

По данным CNN, аномальные снегопады и холода свирепствуют в США всю последнюю неделю. Снег выпал даже во Флориде, где его не видели последние лет 30. В ряде штатов морозы и снегопады стали причиной гибели по меньшей мере 16 человек.

По всему атлантическому побережью страны без света остаются около 50 тысяч человек. Только 4 января были отменены 3 600 пассажирских авиарейсов. Закрыты все аэропорты Нью-Йорка, включая международный имени Кеннеди.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил 4 января режим чрезвычайной ситуации в городе Нью-Йорк, на острове Лонг-Айленд и в округе Уэстчестер. Он объяснил свое решение экстремальным погодными условиями.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио распорядился 4 января закрыть все школы в городе. Он настоятельно рекомендовал жителям оставаться дома и по возможности избегать передвижения любым видом транспорта.

В Нью-Йорке температура воздуха к ночи опустится до минус 12 градусов. В городе дуют сильные ветры, сбивающие с ног. Валит снег. На улицы выведены более полутора тысяч единиц снегоуборочной техники.

Закрыты все учебные заведения также в Балтиморе, Бостоне, Ньюарке, Филадельфии, Вашингтоне и ряде других городов. Их примеру последовали также южные штаты — Джорджия, Северная и Южная Каролина, Виргиния.

Как уже сообщали fakty.ua, из-за морозов замерз знаменитый Ниагарский водопад.