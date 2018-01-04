Поляки стали вдвое чаще жениться на украинках

В Польше статистические бюро наблюдают любопытное явление: граждане страны в последние годы стали вдвое чаще заключать браки с украинками. Об этом сообщает Польское радио.

Демограф из университета в городе Лодзь Петр Шукальський привел данные исследования, согласно которому в 2011 году зарегистрировано 298 браков поляков с украинками, в 2013 — таких союзов уже было 424, в 2015 — 573, а в 2016 — 782.

Отмечается, что кроме украинок, польские мужчины охотно берут в жены россиянок и белорусок: в 2016 году таких браков зарегистрировано соответственно 107 и 99.

Также интересен и тот факт, что в Польше быстро растет число браков между эмигрантами из Украины. В 2010 таких союзов было 10, в 2015 — 49, а в 2016 — уже 68. «Это указывает на то, что иммигранты с востока в нашей стране приживаются», — говорит польский профессор.

По данным демографов, все указывает на то, что в будущем число браков с гражданами других государств будет расти.

Напомним, с нового года Польша ввела новые, упрощенные правила трудоустройства иностранцев, в том числе граждан Украины.