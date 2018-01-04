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Владимир Янкилевский

В Париже умер всемирно известный советский художник, чьи картины Хрущев назвал дегенеративными

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

04.01.2018 23:11 15031

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В четверг, 4 января, в Париже скончался всемирно известный советский и российский художник Владимир Янкилевский. Он не дожил до своего 80-летия немногим более месяца.

Владимир Борисович Янкилевский родился 15 февраля 1938 года в Москве. Первые уроки живописи брал у своего отца, художника Бориса Янкилевского. В 1962 году окончил Полиграфический институт.

В ноябре того же года в качестве независимого художника участвовал в двух выставках, наделавших много шума. Одну из них — в Манеже — посетил Никита Хрущев. Увидев работы авангардистов и концептуалистов, среди которых были представлены также картины Янкилевского, тогдашний лидер советского государства подверг их резкой критике и назвал дегенеративными.

После этого Янкилевский на долгие годы был лишен возможности публично показывать свои работы в выставочных залах. Только в 1975 году ему разрешили выставить несколько картин на ВДНХ. А в 1978 году состоялась его первая ретроспективная авторская выставка в Москве.

После этого он дал еще 40 персональных выставок в Нью-Йорке, Париже, Лондоне, Бохуме. В настоящее время картины художника представлены в ведущих художественных музеях мира, включая Дрезденскую национальную галерею, Центр Жоржа Помпиду в Париже, Музей Людвига в Кельне.

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