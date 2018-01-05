Названы регионы Украины с самыми большими и самыми маленькими зарплатами

В Конце прошлого года самые высокие зарплаты в Украине получали жители Киева и Донецкой области.

Согласно данным Государственной службы статистики, в ноябре 2017 года средняя заплата в столице составляла 11 643 грн, а на Донетчине — 8217 грн. Кроме того, в Киевской области средняя зарплата составила 7541 грн, Днепропетровской — 7424 грн, Запорожской — 7326 грн.

В то же время наименьшая средняя заработная плата, по итогам ноября прошлого года, была зафиксирована в Тернопольской (5956 грн) и Черниговской (5898 грн) областях.

Напомним, ранее в правительстве заявили, что по итогам первого квартала 2018 года рассмотрят возможность дальнейшего повышения минимальной зарплаты.