﻿

USD 28.01
RSS
Зарплата

Названы регионы Украины с самыми большими и самыми маленькими зарплатами

Инф. «ФАКТОВ»

05.01.2018 11:20 234

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

В Конце прошлого года самые высокие зарплаты в Украине получали жители Киева и Донецкой области.

Согласно данным Государственной службы статистики, в ноябре 2017 года средняя заплата в столице составляла 11 643 грн, а на Донетчине — 8217 грн. Кроме того, в Киевской области средняя зарплата составила 7541 грн, Днепропетровской — 7424 грн, Запорожской — 7326 грн.

В то же время наименьшая средняя заработная плата, по итогам ноября прошлого года, была зафиксирована в Тернопольской (5956 грн) и Черниговской (5898 грн) областях.

Напомним, ранее в правительстве заявили, что по итогам первого квартала 2018 года рассмотрят возможность дальнейшего повышения минимальной зарплаты.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии