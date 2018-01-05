Порошенко поздравил Героя Украины, удержавшего стратегические высоты в АТО
Президент Украины поздравил с днем рождения Героя Украины Игоря Герасименко — командира батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады. Об этом он написал в Twitter.
По словам главы государства, именно под руководством Герасименко украинским военным удалось удержать под своим контролем стратегически важные точки на Донбассе — курган Саур-могилу и гору Карачун
«Поздравляю командира батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады, Героя Украины Игоря Герасименко с 34-летием. Именно под его руководством удалось удержать стратегически важные точки — курган Саур-могилу и гору Карачун», — написал Порошенко, поблагодарив именинника «за несгибаемый дух и волю к победе».
Напомним, Герой Украины, майор Вооруженных сил Игорь Герасименко был одним из инициаторов недавнего объявления амнистии для участников АТО.
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