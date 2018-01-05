Британские ученые подсчитали, как долго продержалось бы человечество, если бы все люди на Земле стали каннибалами

Британские ученые задались довольно необычным вопросом. Они провели расчеты и сделали выводы: как долго протянет человечество, если в мире вдруг исчезнут все продукты и люди поголовно станут каннибалами.

Результаты исследования были опубликованы в статье научного издания Journal of Physics Special Topics.

«Сегодня на Земле живет свыше 7,6 миллиарда людей. Мы представили гипотетическую ситуацию, в которой вся пища исчезнет с поверхности Земли и людям придется прибегнуть к каннибализму, чтобы выжить», — пишет команда британских ученых во главе с Холли Грэм из университета Лестера.

Тело одного взрослого человека содержит в себе около 126 тысяч килокалорий, чего хватит для того, чтобы обеспечивать энергией 50 человек на протяжении суток. Таким образом в в первый день после наступления «продовольственного кризиса» исчезнет 1/50 человечества, на второй день — 1/50 от выживших, и так далее. Через 1149 дней (примерно через три года) на планете останется только один человек, съевший своего последнего соплеменника.

Отмечается, что большая часть населения планеты исчезнет в первые 200 дней — численность людей на Земле сократится до уровня, который наблюдался в середине XVIII или начала XIX века.

Впрочем, эти расчеты верны, если люди будут «честно» распределять еду поровну. Если же часть людоедов объединится в группы, которые будут охотиться на других людей и копить запасы мяса, то они смогут таким образом жить еще десятилетия.

В последнее время ученые нашли множество доказательств того, что первые жители Европы могли питаться мясом своих врагов или даже соплеменников. Ученые, однако, считают, что каннибализм был не слишком рациональным способом питания, поскольку туши крупных животных намного калорийнее. Поэтому племена каннибалов должны были постепенно вымирать.