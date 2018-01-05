Главный синоптик рассказал, когда в Украину вернется зима

Аномально теплая зима совсем не радует украинцев морозами и снегом (если не считать одной недели декабря, когда местами выпала практически месячная норма осадков). Вместо этого она удивляет очередными рекордами высокой температуры, которые не фиксировались почти полтора века. Особенно это коснулось столицы, где уже в этом году был зафиксирован очередной пик — в ночь на 4 января. А всего с начала зимы установлено пять таких рекордов.

Что происходит с погодой, а также чего ожидать в ближайшее время украинцам, «ФАКТЫ» узнали у директора Украинского гидрометцентра Николая Кульбиды:

— Такая зима, которую мы сейчас наблюдаем за окном, связана с общими климатическими изменениями, происходящими из-за глобального потепления. Уже несколько десятков лет подряд повышается средняя климатическая температура. Изменения приводят к росту температурного режима не только летом, но и зимой. Так, по нашим данным, за последнее время в самые холодные месяцы стало теплее на 2−2,5 градуса. Это значительно сократило продолжительность зимнего периода, да и сама украинская зима стала другой.

— Стоит ли ожидать изменений температуры в ближайшее время?

— Да, но они будут не существенными. Так, с 9 до 16 января в Украину придет похолодание. Ночью столбики термометров будут колебаться у отметок от 2 до 7 градусов мороза, а днем покажут около нуля. Правда, местами возможен и небольшой минус. Но уже с 17 января снова ожидается потепление.

— То есть будут температурные «скачки»?

— Да. Такая ситуация повлияет и на осадки. В частности, в ближайшие две-три недели больших снегопадов ожидать в Украине не стоит. Да и в дальнейшем выпадение снега не гарантирует того, что он будет лежать долго. Как показывают последние наблюдения, снежный покров довольно нестабильный — он то появляется, то исчезает. Вместе с тем мы не исключаем и того, что такая неустойчивая климатическая система может сопровождаться опасными природными явлениями — штормовыми ветрами, сильными снегопадами и ливнями…

— Можно ли предположить, что приход весны уже не за горами?

— Вполне, особенно если проследить температурную тенденцию последних лет. Однако не стоит исключать кратковременного возврата зимнего характера погоды (снегопадов и морозов) весной, что мы уже не раз наблюдали в прежние годы.

Между тем аномально теплая зима вводит в заблуждение не только людей, но и животных. Как уже сообщали fakty.ua, в Николаевском зоопарке из-за теплой погоды проснулось семейство сурков и раскрыло вход в нору, тем самым на месяц раньше известив о Дне сурка. А в Закарпатье началось цветение подснежников.