На донецком направлении боевики провоцируют ВСУ – штаб АТО
В пресс-центре штаба АТО констатируют, что после объявления новогодне-рождественского перемирия враг не прекращает обстрелы. Однако они стали нерегулярными и, в основном, носят провокационный характер.
«В новогоднюю ночь боевики „поздравили“ наших защитников из стрелкового оружия. Стреляли трассеры, потом пошли очереди из крупнокалиберного пулемета. В последующие дни враг увеличивал интенсивность обстрелов и применил гранатомет. Защитники донецкого направления огонь в ответ не открывают и соблюдают перемирие, до тех пор, пока это реально не угрожает жизни наших воинов или возможном прорыва ДРГ российско-оккупационных войск», — передает мобильная пресс-группа ОТУ «Донецк»
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