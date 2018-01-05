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На донецком направлении боевики провоцируют ЗСУ – штаб АТО

На донецком направлении боевики провоцируют ВСУ – штаб АТО

Инф. «ФАКТОВ»

05.01.2018 12:16 71

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В пресс-центре штаба АТО констатируют, что после объявления новогодне-рождественского перемирия враг не прекращает обстрелы. Однако они стали нерегулярными и, в основном, носят провокационный характер.

«В новогоднюю ночь боевики „поздравили“ наших защитников из стрелкового оружия. Стреляли трассеры, потом пошли очереди из крупнокалиберного пулемета. В последующие дни враг увеличивал интенсивность обстрелов и применил гранатомет. Защитники донецкого направления огонь в ответ не открывают и соблюдают перемирие, до тех пор, пока это реально не угрожает жизни наших воинов или возможном прорыва ДРГ российско-оккупационных войск», — передает мобильная пресс-группа ОТУ «Донецк»

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