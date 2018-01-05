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тарифы на проезд в Полтаве

С 5 января в Полтаве выросли тарифы на проезд в общественном транспорте

Яна СОКОЛОВА, специально для «ФАКТОВ» (Полтава)

05.01.2018 12:23 142

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С 5 января в Полтаве на одну гривню подорожал проезд в общественном транспорте. В соответствии с утвержденными накануне Нового года городским советом новыми тарифами, одна поездка в троллейбусе обходится теперь пассажирам в 3 гривни, а в автобусах — в 5 гривен. Исключение сделано для школьников и студентов в учебный период: им позволено платить в автобусах 50 копеек меньше.

Также обновлена стоимость месячных проездных билетов в троллейбусах: для школьников она составляет 45 гривен, для студентов дневной формы обучения — 60, для остальных пассажиров — 120. Для служебных поездок работников предприятий и организаций — 180.

Предыдущие тарифы продержались два с половиной года.

Напомним, что в прошлом месяце с 4-х до 5 гривен подорожал проезд во львовских маршрутках.

Фото с сайта интернет-издания «Полтавщина»

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