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На праздниках туристам советуют проверять загруженность пунктов пропуска онлайн (карта)

В праздничные дни туристам советуют проверять загруженность пунктов пропуска онлайн (карта)

Инф. «ФАКТОВ»

05.01.2018 12:33 73

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В Государственной пограничной службе Украины констатируют, что в течение новогодних выходных пассажиро-транспортный поток на государственной границе оставался интенсивным. Так, за первые четверо суток 2018 пограничники оформили 665 тысяч человек и почти 150 тысяч транспортных средств. Особо динамичное движение фиксировалось 3 и 4 января.

«В настоящее время все пункты пропуска работают в штатном режиме. Пограничники делают все возможное, чтобы не допускать накопления транспортных средств на границе», — заявляют в Госпогранслужбе, но советуют при планировании зарубежных поездок на праздники отслеживать ситуацию в пунктах пропуска. Это можно сделать на интерактивной карте ведомства.

К примеру, утром 5 января на пропуске «Кракивец — Корчова» (Львовская область) перед контрольно-пропускным пунктом собралось более 40 автомобилей при заявленной пропускной способности в 75 легковых машин в час. При этом на КПП нет очереди из грузовиков.

«Вместе с мерами безопасности, во время которых проводится тщательная проверка возможного перемещения запрещенных предметов, постоянно происходит обмен информацией с взаимодействующими органами. Созданы дополнительные рабочие места и полосы движения для автомобилей путешественников, используется заблаговременное информирование организаторов туристических групп», — заявляют в ведомстве.

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