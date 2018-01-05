Украинская модель, попавшая в аварию в США, пришла в сознание

Украинская модель Елизавета Кузьменко, которая попала в аварию в США, пришла в сознание. Об этом «ФАКТАМ» сообщила сводная сестра Елизаветы Юлия Шведюк.

— О том, что Лиза пришла в себя, мы узнали сегодня ночью, — рассказала «ФАКТАМ» Юлия Шведюк. — Разговаривать она пока не может. Но она слышит и отвечает на вопросы кивком головы. Мы держим связь с медсестрой клиники, где лежит сестра. Мама по громкой связи сказала Лизе, что скоро прилетит к ней. Пока Лиза еще в реанимации, но ее состояние постепенно стабилизируется.

Елизавета Кузьменко

— Удалось собрать деньги маме на билет?

- Еще собираем. Большое спасибо всем, кто помогает. Но проблема не только в этом — у мамы Лизы нет загранпаспорта. Из-за того, что в стране выходные, ей сделают паспорт не раньше 12 января. Потом нужно будет решать вопрос с визой.

— Как вы узнали об аварии?

— ДТП случилось 1 января, но нам об этом сообщили только 3-го. 1 января Лиза всех поздравила с Новым годом и с тех пор не выходила на связь. Мама пыталась ей дозвониться, но не получалось. Тогда никто не мог подумать, что случилось что-то страшное — мало ли, по какой причине не было связи. О произошедшем нам в результате сообщила подружка девочек, которые попали в аварию вместе с Лизой. Эти две девочке тоже из Украины. Они сейчас находятся в другой клинике. Врачи успокаивают нас тем, что Лиза молодая, организм должен справиться. Мы в это верим. Удар был очень сильным. А вы видели, какая Лиза? Тоненькая, хрупкая… По оплате лечения мы пока ничего не знаем. Сейчас пытаемся выяснить, была ли у Лизы страховка. Американская виза у нее была открыта на 10 лет.

Автомобиль, который врезался в такси

— Лиза была в Америке по работе?

— Нет. Это была туристическая поездка. Лиза с подружками улетела в США 25 декабря. Живет она в Киеве, учится в киевском вузе (Лиза — студентка Киевского национального торгово-экономического университета. — Авт.). Модельным бизнесом занимается несколько лет. Сейчас для нас главное, чтобы она выжила. Травмы очень тяжелые: перелом костей лица, поврежден позвоночник, задеты внутренние органы… Но мы верим, что все будет хорошо.

Для тех, кто может помочь Лизе, сообщаем номер карточки Приватбанка ее сестры Юлии Шведюк: 4149 4391 0505 0383

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская модель в новогоднюю ночь попала в аварию в Лос-Анджелесе. Пьяный водитель черного Mercedes SUV на большой скорости врезался в такси Toyota Prius, в котором ехали Елизавета с подругами.