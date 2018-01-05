﻿

USD 28.01
RSS
Детектив НАБУ

НАБУ завершило следствие по делу о взяточничестве бывшего руководителя государственной зерновой корпорации

Инф. «ФАКТОВ»

05.01.2018 12:42 38

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) завершили расследование и направили в суд обвинительный акт по делу о коррупционных преступлениях бывшего руководства Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ). Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Подозреваемый в июле-октябре 2014 года организовал подготовку и заключение внешнеэкономических контрактов о продаже сельскохозяйственной продукции иностранным субъектам хозяйствования, за что пытался получить неправомерную выгоду в размере более 660 тыс. долларов.

«В случае признания виновности лица в суде ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества», — сообщили в НАБУ.

Расследование в отношении бывшего ТОП-руководителя ГПЗКУ детективы НАБУ начали в июле 2016 года.

Напомним, ранее НАБУ задержало и добилось ареста для директора одного из НИИ, требовавшего неправомерную выгоду в размере 500 тысяч долларов якобы для передачи руководству Национальной академии аграрных наук Украины.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии