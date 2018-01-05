НАБУ завершило следствие по делу о взяточничестве бывшего руководителя государственной зерновой корпорации

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) завершили расследование и направили в суд обвинительный акт по делу о коррупционных преступлениях бывшего руководства Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ). Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Подозреваемый в июле-октябре 2014 года организовал подготовку и заключение внешнеэкономических контрактов о продаже сельскохозяйственной продукции иностранным субъектам хозяйствования, за что пытался получить неправомерную выгоду в размере более 660 тыс. долларов.

«В случае признания виновности лица в суде ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества», — сообщили в НАБУ.

Расследование в отношении бывшего ТОП-руководителя ГПЗКУ детективы НАБУ начали в июле 2016 года.

Напомним, ранее НАБУ задержало и добилось ареста для директора одного из НИИ, требовавшего неправомерную выгоду в размере 500 тысяч долларов якобы для передачи руководству Национальной академии аграрных наук Украины.

