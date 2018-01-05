10 украинских моряков, "застрявших" в Сирии, смогут вернуться на родину

В пятницу, 5 января десять украинских моряков, которые с августа 2017 года находились на арестованном судне в порту Сирии, возвращаются в Украину.

Об этом «Украинской правде» сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилыч. По словам дипломата, благодаря действиям консула, сирийские органы власти вернули документы морякам, нашли замену экипажу из числа местных жителей и вернули граждан Украины в Ливан. «5 января на ливанской границе их встретил консул Украины», — сказал Василий Кирилыч.

В Департаменте консульской службы МИД Украины также сообщили, что все финансовые вопросы (оплата транспортных расходов, авиабилетов в Украину) урегулированы посольством Украины в Ливане. «В канун Рождества украинские моряки возвращаются к своим семьям», — добавил Василий Кирилыч.

Ранее сообщалось, что зарплату украинские моряки ни разу не получали, а общий долг перед экипажем превысил 50 тысяч долларов.