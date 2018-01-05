На Джулию Робертс на кладбище напало привидение (фото)

50-летняя голливудская звезда Джулия Роберт работала над сценой из своего нового фильма «Бен возвращается», которая снималась на кладбище в Нью-Йорке. Джулия, играющая роль Холли — матери главного героя Бена, утверждает, что, когда она шла между надгробиями, то внезапно ощутила, как кто-то ее сильно толкнул. «Она быстро обернулось, но рядом не было ни души…», — рассказал один из членов съемочной группы. И добавил, что всерьез перепугавшаяся Джулия все же надеется, что над ней каким-то образом подшутил кто-то из коллег, хотя и не понимает, как это возможно.

Британские издание Metro, пишет, что связалось с пресс-секретарем актрисы, чтобы выяснить — какого типа привидение повстречалось Джулии: гремящее цепями или же из тех, кто лепит глиняные горшки (намекая на сцену из фильма «Привидение» с Патриком Суэйзи и Деми Мур в главных ролях). Ответа издание пока что не получило.

А американский журнал Star отметил: «Хорошенькая женщина хорошенько испугалась» — имея в виду название прославившего Робертс фильма «Красотка» (буквально — Pretty Woman, «Хорошенькая женщина»).

Съемки велись на кладбище