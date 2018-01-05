Гибель пилота украинского самолета вызвала подозрения финской полиции

В пятницу, 5 января, появились первые детали гибели летчика в финском аэропорту Киттиля. Газета Ilta Sanomat сообщает, что самолет Gulfstream G150 прилетел в Финляндию из России. Он доставил группу россиян из Москвы. Далее должен был лететь в Екатеринбург.

В четверг, 4 января, около 16.00 по местному времени пилот самолета направлялся в кабину. Неожиданно его ударило дверью пассажирского салона. Летчик скончался. В салоне никого не было.

Представитель бюро по расследованию авиационных происшествий Финляндии Сакари Лауриала заявила изданию: «Что-то произошло на борту. Некоторые фрагменты двери самолета оказались отброшены на расстояние более 10 метров. Есть и другие вопросы по этому инциденту. Мы изучаем все детали».

Независимые эксперты считают, что имел место взрыв. Никакой порыв ветра не мог сорвать дверь и, уж тем более, расколоть ее на части.

Полиция пока не называет ни имя, ни гражданство погибшего. Финские газеты сообщают, что 50-летний пилот был гражданином Германии.

Самолет Gulfstream G150 был построен в 2012 году. Он вмещает 20 пассажиров. Принадлежит австрийской авиакомпании Skyline Aviation, но зарегистрирован в Киеве по лизингу.