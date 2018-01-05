В Киеве за ночь сожгли несколько автомобилей "Муниципальной полиции" (обновлено, фото)

В Киеве ночью сожгли три автомобиля, принадлежавшие общественному формированию по охране общественного порядка «Муниципальная полиция Киева». Фото сгоревших авто опубликовал ресурс «Киев Оперативный» в Facebook.

Фото «Киев Оперативный»

Инцидент произошел в Оболонском районе на ул. Новоконстантиновской. Автомобили выгорели полностью.

По факту поджога Оболонское управление полиции открыло уголовное производство по ст. 194, ч.2 УК Украины («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом»).

Сгоревшие «Фольксвагены» находились в безоплатной аренде у общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы «Муниципальная полиция Киева» и принадлежали членам этой организации. Они были арендованы в этом году, когда «Муниципальная полиция Киева» готовилась начинать патрулирование столицы, рассказал «ФАКТАМ» руководитель городского штаба формирования, депутат Киевсовета Юрий Дидовец. Обслуживание и заправку автомобилей обеспечивала организация.

Формирование было создано еще в 2000 году при содействии тогдашнего мэра Александра Омельченко. В прошлом году к названию формирования добавили слова «Муниципальная полиция Киева». В планах было обеспечить автопатрулями все районы города, но начинать решили с Подола.

— Когда первые экипажи в августе выехали на улицы, мы увидели реальное снижение криминогенной ситуации. Но вскоре получили предупреждение, как в январе 2014-го, когда активистам жгли машины, — сказал Дидовец.

По мнению депутата, препятствуют работе организации ряд действующих и уже уволенных высокопоставленных столичных чиновников: через недавно созданные коммунальное предприятие «Муниципальная охрана» и одно из подконтрольных им общественных формирований по охране порядка они хотят «распилить» 600 миллионов гривен, выделенных городом на охрану школ и других объектов. С «Муниципальной полицией» и ее руководителем эти чиновники давно воюют, то пытаясь перерегистрировать организацию под своих людей, то выселить депутата из офиса. Когда об этом доложили мэру Киева Кличко, он якобы очень возмутился и обещал разобраться.

Дидовец не исключает, что к поджогу могут быть причастны именно эти люди, поскольку уже года два с их стороны неоднократно поступают различные угрозы. Депутат обещает, что «Муниципальная полиция Киева» продолжит работу — пока на ходу остаются еще два арендованных автомобиля. Возмещение же ущерба за сожженную технику ляжет на плечи организации: поскольку авто довольно старые, страховать их было невыгодно, размер возмещения едва покрывал бы затраты на страховку.

Горящие автомобили заметил охранник, который и вызвал пожарных и полицию, рассказала «ФАКТАМ» помощник начальника Оболонского райуправления полиции Оксана Лищук. Прибывшим правоохранителям он сообщил, что в этих машинах несколько дней подряд беспричинно срабатывала сигнализация — рядом с ними в это время никого не было. Ничего подозрительного охранник не видел ни перед пожаром, ни во время регулярных обходов ранее.

Явных признаков поджога — остатков бутылок, канистр или пропитанных горючим тряпок — на месте происшествия обнаружено не было. Несмотря на то, что уголовное производство открыто по признакам умышленного уничтожения имущества, более уверенно об этом можно будет говорить после того, как эксперты исследуют собранные образцы.

Напомним, что в октябре в Киеве сожгли полицейский автомобиль.