Конституционный суд Молдовы в очередной раз приостановил президентские полномочия Додона

В пятницу, 5 января, Конституционный суд Молдовы снова временно отстранил от должности президента республики Игоря Додона. Решение было принято на основании запроса депутата от Демократической партии Сергея Сырбу.

Депутат обратил внимание Конституционного суда на то, что президент повторно отказался подписывать закон о борьбе с российской пропагандой, одобренный ранее парламентом.

Конституционный суд Молдовы постановил, что отстранение Игоря Додона от должности требуется для того, чтобы законодательные акты могли вступить в силу в соответствии с законодательной процедурой. Президент, по мнению суда, не способен исполнять свои конституционные обязанности, поскольку «сознательно отказался от их выполнения».

В свою очередь, Додон также обратился в Конституционный суд. Он требует рассмотреть конституционность законопроекта о запрете российских новостей на молдавском радио и телевидении.

Как сообщали fakty.ua, 2 января полномочия президента уже были приостановлены Конституционным судом, чтобы премьер-министр и спикер парламента смогли назначить новых членов правительства Молдовы.

Суть конфликта заключается в том, что, согласно действующему законодательству президент республики может только один раз блокировать законопроекты и назначения, утвержденные парламентом. После того как парламент преодолевает президентское вето, глава государства обязан утвердить такие решения, даже если он с ними не согласен. Додон отказывался это делать уже трижды.