Журналистов обвиняют в давлении на освобожденных заложников

Офис уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников антитеррористической операции пожаловался на журналистов из-за их чрезмерного внимания к освобожденным заложникам.

По словам руководителя офиса Натальи Зарецкой, после освобождения украинцы попали под пристальное внимание СМИ. «Это может восприниматься человеком, долго находившимся в изоляции, как давление», -- заявила она и добавила, что некоторые освобожденные отказались от медицинской помощи, желая избежать внимания журналистов.

По мнению Натальи Зарецкой, согласие бывшего заложника на общение с прессой не может быть основанием для его беспокойства. В связи со сложившейся ситуацией было принято решение запретить вход журналистам на территорию Киевского военного госпиталя. «У нас большая просьба — не беспокоить людей в медучреждениях», — сказала руководитель офиса.

Она также сообщила, что все освобожденные 27 декабря украинцы прошли медицинское обследование, за которым последует психологическая реабилитация.

Ранее сообщалось, что боевики освободили 73 заложника, обменяв их на 233 человека из списка так называемых «ЛНР» и «ДНР».