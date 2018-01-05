Создатель криптовалюты риппл занял восьмое место в рейтинге богатейших людей планеты

Термин «криптовалюта» за последние пару лет получил известность во всем мире. Миллионы людей, в том числе и в Украине, теперь знают, что это некие электронные деньги. Причем в большинстве случаев криптовалюту люди ассоциируют с наиболее известной и довольно старой «виртуальной монетой» — биткойном. В первую очередь это связано с небывалым ажиотажем вокруг биткойна, который за прошлый год подорожал почти в 20 раз. Однако на самом деле в мире уже существует огромное множество криптовалют. На сегодняшний день их насчитывается 1371. Причем некоторые, по мнению экспертов, гораздо интереснее биткойна. И это подтверждается последними событиями на криптовалютам рынке.

В частности, новый год начался с неожиданного роста стоимости малоизвестной широкому кругу пользователей электронной валюты риппл (ripple). Любопытно, что это увеличение, на первый взгляд, не идет ни в какое сравнение с курсом биткойна. Сегодня за один риппл дают 3,75 доллара. Но, оказывается, за последний год его стоимость выросла на… 49 тысяч процентов! И самое главное: по капитализации риппл неожиданно занял второе место после биткойна. Ныне общая стоимость этой виртуальной валюты достигла 140 миллиардов долларов, что составляет половину рыночной капитализации биткойна.

Благодаря столь стремительному росту один из основателей и бывший генеральный директор компании Ripple Крис Ларсен внезапно разбогател. Он имеет около 5,19 миллиарда единиц риппл, а также владеет 17 процентами акций компании. Состояние Ларсена сейчас оценивается как минимум в 55 миллиардов долларов. Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index и Forbes Rich List, это делает Криса Ларсена восьмым во всемирном перечне самых обеспеченных людей и шестым среди богачей США.

Как такое возможно при относительно небольшой цене одного риппла? Чтобы ответить на этот вопрос, стоит немного рассказать об истории создания и функционирования этой необычной системы электронных платежей.

Проект Ripple зародился в середине 2000-х годов, когда биткойна, как и большинства нынешних криптовалют, еще не существовало. Созданная энтузиастами децентрализованная платежная платформа была непризнанной диковинкой для банков и платежных операторов, поэтому развивалась медленно и долго не пользовалась популярностью. Только в 2011 году разработчики решили пересмотреть концепцию платформы и направить ее развитие в другое, криптовалютное русло.

Руководство компании задалось целью полностью ликвидировать SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей) и разрушить монополию транснациональных переводов с помощью собственной «электронной монеты» -- риппла. Однако привычного для криптовалютного рынка блокчейна и майнинга в этом проекте нет. Компания Ripple использует технологии собственной разработки, а криптовалюта полностью централизована, выпущена в ограниченном количестве и не может быть девальвирована.

При создании протокола разработчики выпустили ровно 100 миллиардов рипплов, меньшая часть которых сейчас находится у пользователей. Остальные «монеты» распределены между разработчиками, приближенными лицами и находятся на кошельках самой компании.

В обороте сейчас всего треть выпущенных рипплов. В начале декабря 2017 года руководство компании заявило, что планирует заморозить около 55 миллиардов рипплов для стабилизации рынка и «честной игры», так как трейдеры опасались, что на рынок может попасть слишком большое количество этих «монет», что привело бы к существенному падению курса. Это заявление положительно сказалось на стоимости риппла. После публикации сообщения объем торгов на биржах достиг 700 миллионов долларов, а курс поднялся на 13 процентов всего за сутки. В середине декабря курс риппла начал уверенный рост и к концу месяца достиг 2,9 доллара. А в первые дни нынешнего года увеличился до 3,7 доллара за риппл. Такой мощный скачок позволил рипплу быстро занять второе место в списке капитализации криптовалют, а суточный объем торгов вырос с 300 миллионов в конце ноября до нынешних 11 миллиардов долларов.

Справедливости ради стоит отметить, что некоторые эксперты скептически относятся к успехам риппла. Они подчеркивают, что Ripple представляет собой частную компанию, которая занимается разработкой своей технологии. По сути, ее развитие зависит от того, что решит команда проекта, она же держит в своем распоряжении больший объем данной криптовалюты.

Хотя значительная часть специалистов настроена более оптимистично, объясняя это тем, что в ближайшем будущем риппл должен быть добавлен для торгов на крупнейшей в США криптовалютной бирже Coinbase. Эта биржа славится своим консерватизмом и в основном ведет торги только с тройкой самых популярных криптовалют, включая биткойн. Поэтому выход на такую площадку риппла может спровоцировать резкий рост его стоимости. Некоторые эксперты прогнозируют, что риппл подорожает разу на 500 процентов.

Стоит отметить, что в последне время все больше украинцев приобщаются к рынку криптовалют. Уже сегодня в нашей стране есть немало магазинов и ресторанов, принимающих для расчетов электронные деньги. Поэтому не исключено, что приобретающий популярность риппл будет интересен украинцам не меньше, чем очень дорогой биткойн.