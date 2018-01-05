В Николаеве полиция открыла уголовное производство по факту заражения «неизлечимой болезнью»
Руслан ПОДГОРНЫЙ, специально для «ФАКТОВ» (Николаев)
05.01.2018 13:50 390
Ни одна из версий о причинах массового заражения вирусным гепатитом А в Николаеве пока не нашла своего подтверждения.
По данным начальника областного управления охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации Павла Георгиева, в инфекционную больницу с подозрением на гепатит А доставлены 33 пациента (диагноз подтвержден у 16 человек). В детской инфекционной больнице с подозрением на гепатит А находятся шестеро детей (подтвержден диагноз у одного ребенка).
Медики рапортуют о полной готовности к возможному увеличению числа больных. А что оно будет расти, вероятность большая. Инкубационный период гепатита А — от 10 до 45 дней.
Среди основных возможных причин заражения — употребление питьевой воды, которой торгует одно из местных предприятий. В соцсетях даже возникла тема возможной «диверсии» конкурентов против местной торговой марки. Однако специалисты эту версию в расчет не берут. Отмечается, что злую шутку в этом всем сыграла бесконтрольность — многолетний мораторий на проверки предпринимателей, в том числе со стороны санитарных органов.
Как сообщила начальник управления государственного надзора над соблюдением санитарного законодательства в Николаевской области Лариса Бурденко, был проведен объезд и обследование семи точек торговли водой, где покупали воду заболевшие. Работали они под одной торговой маркой, однако происхождение воды разное— где-то она привозная, а где-то торговая точка стоит на водопроводных сетях и производится доочистка воды. Пять торговых точек уже закрыты.
Директор государственного учреждения «Николаевский лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины» Вадим Клочко сообщил, что анализы воды из пунктов разлива отправлены в одесскую лабораторию, а результаты будут готовы 6—7 января.
В то же время полиция также проводит расследование по факту массового заболевания гепатитом А.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, сведения по факту массового заражения граждан гепатитом А внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 3 ст. 130 УК Украины «Заражение вирусом иммунодефицита человека либо иной неизлечимой инфекционной болезнью». Согласно санкции статьи, виновным грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
Отметим, что гепатит А все же лечится.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ — Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»? ”