Допрос Саакашвили по делу о захвате "Октябрьского дворца" в Киеве отменен

Допроса лидера «Руху нових сил», бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской областной администрации Михеила Саакашвили в Печерском районном управлении Национальной полиции, который должен был состояться в пятницу, 5 января, не будет. Об этом «Интерфаксу-Украина» сообщил адвокат политика Павел Богомазов.

По его словам, смена планов связана с отсутствием в Киеве следователя (он находится в командировке). Новую дату допроса следователь назовет 9−10 января.

В настоящее время Саакашвили проходит в деле о попытке захвата Октябрьского дворца в Киеве 17 декабря как свидетель.

Напомним, что по факту столкновений 17 декабря возле Международного центра культуры и искусств (Октябрьского дворца) в Киеве открыты три уголовных производства по ст. 15 и ст. 341 (покушение на захват государственных или общественных зданий или сооружений), ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа).

В ходе столкновений пострадали 60 бойцов Национальной гвардии и 17 полицейских.

Поводом для штурма стало намерение сторонников Саакашвили устроить в здании некий штаб.