Форвард сборной Украины нашел себе новую команду в Турции

Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев (55 поединков, 11 точных ударов в ее составе) нашел себе новый клуб в Турции. Как известно, в конце 2017-го футболист покинул «Карабюкспор», за который в текущем сезоне провел 15 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. 5 января 32-летний футболист заключил контракт на полтора года (с возможностью продления еще на год) с «Ахисар Беледиеспором», занимающим в чемпионате страны 12-е место.

Напомню, что ранее Селезнев защищал цвета «Шахтера», «Арсенала», «Днепра» и российской «Кубани».