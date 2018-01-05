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Селезнев

Форвард сборной Украины нашел себе новую команду в Турции

Юрий САЙ, «ФАКТЫ»

05.01.2018 14:06 78

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Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев (55 поединков, 11 точных ударов в ее составе) нашел себе новый клуб в Турции. Как известно, в конце 2017-го футболист покинул «Карабюкспор», за который в текущем сезоне провел 15 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. 5 января 32-летний футболист заключил контракт на полтора года (с возможностью продления еще на год) с «Ахисар Беледиеспором», занимающим в чемпионате страны 12-е место.

Напомню, что ранее Селезнев защищал цвета «Шахтера», «Арсенала», «Днепра» и российской «Кубани».

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