Правда о Трампах: Дональд и Мелания давно не спят вместе

Fakty.ua продолжают публиковать выдержки из скандальной книги американского журналиста Майкла Уолффа «Огонь и ярость: В коридорах Белого дома Трампа». Уолфф написал ее на основании более 200 интервью и приватных бесед, которые были у него лично с Дональдом Трампом, а также представителями его ближайшего окружения — нынешнего и тех, кто уже покинул этот круг в силу различных причин.

Попытка адвокатов Трампа воспрепятствовать выходу книгу возымела обратный эффект. Изначально издатель намеревался начать ее продажу 9 января. Однако в результате «Огонь и ярость» появилась в магазинах США 5 января. Многие покупатели занимали очередь за ней с ночи!

Книга содержит не только политические сенсации. Есть в ней главы посвященные личной жизни 45-го президента США и членов его семьи, и они не менее скандальны.

Уолфф пишет: «Белый дом показался Трампу местом неприятным и даже немного страшным. Он сразу удалился в свою спальню. Впервые со времен президента Кеннеди президентская чета в Белом доме потребовала для себя отдельные спальни. Трамп сразу же попросил в дополнение к стоявшему там телевизору принести еще два и установить на дверь замок, проигнорировав спецслужбы, настаивавшие, что у них должен быть доступ в комнату».

Отдельные спальни — это еще одно доказательство, что третий брак Трампа давно дал трещину. «Дональд и Мелания проводят крайне мало времени вместе. Они могут не видеться несколько дней подряд. Так было и до переезда в Белый дом. Даже когда супруги оказывались в одно время в „Трамп-тауэр“ в Нью-Йорке, они часто не пересекались друг с другом», — утверждает Уолфф.

В книге говорится, что до победы ее мужа в ноябре 2016 года Мелания часто не знала, где находится Дональд, с кем встречается. Ее не интересовала его бизнес-империя.

А Дональд практически не принимал участия в воспитании их общего сына Бэррона. Такой уклад «семейной жизни», похоже, устраивал обоих супругов. Неожиданная победа Трампа на выборах разрушила его. Именно это пугает Меланию и вызывает ее недовольство.

В пятницу, 5 января, в день выхода книги Трамп написал в Twitter: «Я никогда не давал автору этой липовой книги допуска в Белый дом (и даже много раз его заворачивал)! Я ни разу не говорил с ним для этой книги. Полно вранья, полуправды и несуществующих источников. Взгляните на прошлое этого парня и посмотрите, что происходит с ним и Грязным Стивом»

Грязный Стив — это бывший советник Трампа по политическим вопросам Стив Бэннон. Именно его откровения Майклу Уолффу вызвали наибольшее раздражение Белого дома.

Скандальная книга поступила в продажу утром 5 января. Очереди за ней выстраивались в Америке с полуночи