Стала известна сумма, выплаченная депутатам Рады из бюджета за аренду жилья в 2017 году

В 2017 году бюджетную компенсацию для аренды жилья или найма гостиничного номера получили 176 народных избранников, в т. ч. спикер Андрей Парубий и лидеры двух фракций — партии «Народный фронт» и ВО «Самопомич» Максим Бурбак и Олег Березюк. Общий объем выплаченных средств составил 32,6 млн гривен. Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Украинских новостей.

Размер компенсации каждому получателю составил 192 тыс. гривен.

Сообщается, что во фракции «Блок Петра Порошенко» средства из бюджета были выделены 61 из 138 депутатов, во фракции «Народный фронт» — 44 из 81 депутата, во фракции «Объединение «Самопомич» — 14 из 25 депутатов, во фракции «Оппозиционного блока» — 9 из 43 депутатов. Наименьшее число получателей компенсации зафиксировано во фракции Радикальной партии Олега Ляшко — 7 (из 21 депутатов) и во фракции «Всеукраинское объединение «Батькивщина» — 4 (из 20 депутатов), а также в группе «Воля народа» — 3 (из 18 депутатов).

В группе «Партия «Видродження» на получение бюджетной компенсации претендовала почти половина депутатов — 11 из 26.

Напомним, у президента Украины призвали жестко наказывать депутатов за кнопкодавство.