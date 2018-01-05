От рук чиновников и силовиков пострадали десятки журналистов – НСЖУ

В 2017 году жертвами физической агрессии стали 90 работников средств массовой информации. Такие данные обнародовал Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ).

Больше всего подобных инцидентов произошло в июне прошлого года — 12 нападений, сентябре — 11, мае и июле — по 10.

Больше всего журналистам достается в Киеве и области — 29 зафиксированных случаев агрессии, Одесской области — 10, Донецкая и Николаевская — по 6, Житомирская — 5 инцидентов.

При этом в 14 случаях нападающими являются чиновники, должностные лица или депутаты, в 8 — правоохранители, причем три инциденты произошли с применением оружия.

Преимущественно от физической агрессии страдают мужчины — 66 случаев, но достается и женщинам — 24 случая.

Комментируя представленные данные, председатель НСЖУ Сергей Томиленко отметил, что уровень физической агрессии в отношении журналистов в нашей стране является недопустимо высоким.

«И в Киеве, и в регионах нападения на журналистов остаются безнаказанными и провоцируют новую агрессию. Поэтому НСЖУ последовательна в своих требованиях: первые лица правоохранительных ведомств должны публично отчитаться о состоянии расследований преступлений против журналистов, об усилиях для реального наказания нападающих. А площадкой для такого отчета должна быть парламентская трибуна», — отметил он.

В свою очередь эксперт по коммуникациям ОО «Информационная безопасность» Татьяна Попова отметила, что представленные в отчете цифры не совсем соответствуют действительности, поскольку, когда одновременно происходят случаи избиения и юридического препятствия профессиональной деятельности, происшествие фиксируется исключительно как юридическое препятствие.

«Именно физическая агрессия против журналистов является самым ужасным проявлением, поэтому мы не можем позволить себе не фиксировать все случаи проявлений физической агрессии. Мы видим, как Российская Федерация с почти свободной страны конца 90-х пришла к тоталитаризму за 17 лет. И начиналось там все в первую очередь с атак на СМИ и журналистов», — сказала она.

Как сообщалось ранее, по данным неправительственной организации Press Emblem Campaign, в 2017 году в мире погибли 97 журналистов.