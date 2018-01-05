В Минсоцполитики рассказали, как будут повышать пенсии

Заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир в эфире телеканала «Прямой» заявил, что главным приоритетом пенсионной реформы было и остается увеличение размера пенсий, сообщает правительственный портал.

«Создана система, которая вводит ежегодное повышение пенсий в автоматическом режиме. Повышение будет происходить по единым подходам и составит 50 процентов от роста средней зарплаты плюс 50 процентов от увеличения уровня инфляции. Это позволит увеличивать размер пенсий, стопроцентно перекрывая уровень инфляции и даже больше. По предварительным расчетам, в 2019 году такое повышение составит примерно 20 процентов размера пенсий», — заявил замминистра.

Что же касается увеличения пенсии военнослужащих (их размер не менялся с 2008 года), то разработан законопроект, который сейчас прорабатывается совместно с центральными органами исполнительной власти. «Он в кратчайшие сроки будет подан на рассмотрение Верховной Рады. Ключевая позиция Министерства социальной политики — увеличить пенсии военных с 1 января 2018 года», — резюмировал Николай Шамбир.

Ранее сообщалось, что правительство предложило провести пересмотр пенсий для 550 тысяч военных пенсионеров.