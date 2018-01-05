Названы регионы Украины, где не было создано ни одной объединенной территориальной общины (графика)

В 2015—2017 годах в Украине было создано 665 объединенных территориальных обшин, которые находятся в 321 районе 24 областей страны. Соответствующую инфографику опубликовал в своем Facebook первый заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Вячеслав Негода.

Вместе с тем ни одной объединенной территориальной не создано в 18 районах Киевской, 17 районах Харьковской, 13 районах Кировоградской и Одесской, 8 районах Винницкой, Закарпатской и Херсонской областей.

«В течение 2015−2017 годов местными советами завершены процедуры объединения и проведены первые местные выборы в 665 ОТГ, находящихся в 321 районе 24 областей Украины. Вместе с тем, в 146 районах из 490 не создано ни одной ОТГ», — сообщил заместитель министра, призвав местные власти к усилению информационно-разъяснительной работы в общинах этих районов.

Напомним, 24 декабря в Украине состоялись местных выборов в объединенных территориальных общинах

