Пидручный замкнул десятку сильнейших в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе

В пятницу, 5 января, в немецком Оберхофе в рамках четвертого этапа Кубка мира прошла мужская спринтерская гонка, в которой приняли участие 105 спортсменов. Украину в этом виде программы представляли пять спортсменов — Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Владимир Семаков, Руслан Ткаленко и Артем Тищенко. К сожалению, этап в Оберхофе из-за проблем со здоровьем пропускает один из лидеров нашей сборной — Сергей Семенов.

Спринтерская гонка сложилась в целом неплохо для украинских биатлонистов: сразу двое из них по ее окончании попали в двадцатку сильнейших. При этом Дмитрий Пидручный, допустивший один промах на дистанции, замкнул первую десятку в зачете спринта, а Артем Прима (два промаха) — занял 16 место в итоговом протоколе.

Что касается остальных наших стреляющих лыжников, то Владимир Семаков с двумя промахами финишировал 43-м, Артем Тищенко (с одним) — 53-м, а Руслан Ткаленко (с тремя) - 81-м.

Победителем сегодняшнего спринта стал лидер общего зачета Кубка мира француз Мартен Фуркад, одержавший 66-ю индивидуальную победу в турнире, второе место досталось норвежцу Эмилю Свендсену, третье — его соотечественнику Йоханнесу Бе.

Кубок мира. Оберхоф. Спринт. Мужчины

1. Мартен Фуркад (Франция) — (0+0) 25:03,3

2. Эмиль Свендсен (Норвегия) — (0+0) +8,1

3. Йоханнес Бе (Норвегия) — (2+0) +10,2

…10. Дмитрий Пидручный (Украина) — (1+0) +56,3

… 16. Артем Прима (Украина) — (1+1) +1:20,6

… 43. Владимир Семаков (Украина) — (0+2) +2:02,0

… 53. Артем Тищенко (Украина) — (0+1) +2:17,4

… 81. Руслан Ткаленко (Украина) — (0+3) +3:16,2

Напомню, что накануне в Оберхофе состоялся женский спринт, в которой лучшей из украинок стала Вита Семеренко, занявшая 22-е место.