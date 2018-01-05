"Экс-министра здравоохранения" Крыма не задерживали - прокуратура АРК

В прокуратуре Автономной Республики Крым опровергли заявления представителя президента Украины в АРК Бориса Бабина и его заместителя, которые сообщили в социальных сетях о задержании в Киеве «экс-министра здравоохранения» Крыма.

«Во исполнение постановления суда в месте пребывания в Киеве бывшего так называемого „министра здравоохранения“ Крыма Петра Михальчевского сотрудниками Службы безопасности Украины проводился обыск, во время которого были изъяты паспорт гражданина России, „служебное удостоверение“ за подписью Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями Крыма», — цитирует УНН пресс-секретаря прокуратуры АРК Татьяну Тихончук.

Отметив, что Михальчевского никто не задерживал, она добавила: «Прокуратура АРК готовит сообщение о подозрении в совершении государственной измены. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Принимаются все меры для привлечения Петра Михальчевского к уголовной ответственности по ст. 111 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет».

Ранее сообщалось, что крымский «министр» принимал непосредственное участие в создании незаконных органов власти на временно оккупированном Россией полуострове.