Громкое дело: полиция установила ориентировочное время смерти Ирины Ноздровской

В следствии по делу об убийстве Ирины Ноздровской уже есть ощутимый прогресс: полиция полностью воссоздала маршрут движения Ирины в день убийства и установила, что смерть наступила вечером 29 декабря. Об этом рассказал первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в интервью «Обозревателю».

Следствие предполагает, что Ноздровская почти доехала до своего дома в Демидове Киевской области, а на месте Ирину либо поджидали, либо же она ехала вместе с убийцей.

«Она вышла на метро „Героев Днепра“, села скорее всего в маршрутное такси и доехала практически до своего дома… Ирину зафиксировали камеры видеонаблюдения возле метро. В этом месте мы последний раз ее видим… Используя наши технические возможности, мы отследили ее передвижение… Установлены практически все водители маршрутных такси, которые перевозят граждан от метро „Героев Днепра“ до Демидова. Но на данный момент еще неизвестно, кто конкретно ее вез», — рассказал Аброськин.

По словам первого замглавы Нацполиции, общественность, с одной стороны, требует скорейшего раскрытия убийства. Но при этом многие не желают взаимодействовать с полицией. «Вот сейчас проходит поквартирный, подомовой обход жителей села Демидов, где жила Ирина, — рассказал Аброськин. — В этом населенном пункте проживает более трех тысяч человек. И многие не готовы разговаривать с полицейскими, не хотят делиться информацией, которая может представлять интерес для следствия».

Продолжается анализ данных с камер от метро «Героев Днепра» и до Демидова. По словам Аброськина, камеры не являются государственной собственностью, а потому на обращение полиции владельцы реагируют «по-разному». «Сейчас мы просим владельцев камер хотя бы сохранить видеозаписи… Чтобы записи не исчезли, не удалились», — добавил он.

Напомним, Ирина Ноздровская пропала 29 декабря 2017 года. Ее тело нашли утром 1 января в реке в селе Демидов Киевской области. Обстоятельства убийства Ноздровской выясняются. Проводятся дополнительные судмедэкспертизы. Рассматриваются как минимум три версии мотивов преступления.

В свою очередь адвокат Ноздровской и его коллеги подключили частных детективов к расследованию убийства.