"Porsche заявил о прекращении продаж авто украинским чиновникам до отмены скоростного эмбарго»

В первый день наступившего года автор выехала за рулем своего «Хюндая» по делам. При этом твердо помня: все, быстрее, чем 50 км/час, уже нельзя. На полупустом проспекте Бажана в Киеве за мной так же осторожно плелась еще парочка авто, зато сколько было их, с ревом обгонявших нас — тех, кто неуверенной походкой устремился в Европу. К концу недели таких «европейцев» на дорогах почти совсем не заметно, зато в соцсетях по этому поводу дискуссии не стихают.

Володимир Караваєв С Новым Годом, друзья! Сегодня вступили в силу нормы ПДД о скоростном режиме в населенных пунктах — 50 км/час. НО, как всегда, есть нюансы. Первый — работающие в ручном или полуавтоматическом режиме измерители скорости (к примеру — Трукамы, оставшиеся после ГАИ), могут применяться лишь после внесения соответствующих изменений в Закон «О Национальной полиции». А 7286 депутаты даже в повестку сессии не захотели включать. К тому же, бюджетом не предусмотрены средства на их «перезапуск». И второй — на внедрение автоматической фиксации правонарушений выделено менее 5 процентов от необходимой суммы! Так что контролируйте свою скорость сами.

Петро Клименко Для рівності виконання правил дорожнього руху всіма учасниками пропоную рухатися в крайній лівій смузі з максимально дозволеною швидкістю (по новим правилам) 50+10. Краще, звісно, 50. Щоб не наражати себе на випадкове перевищення та штраф у розмірі 3500 грн. Не пропускайте агресивних водіїв, що блимають вам фарами, бо це можуть бути хтось з депутатіков на п'ятилітровому мерсі, чи їх синочки, чи їх прислуга на кубіку — не дамо їм відірватися від народу! ;) Правда, на жаль, у них все одно залишається одна лазійка — смуга для громадського транспорту — тут ми безсилі, ми не порушуємо правил і не зможемо загородити їм шлях. Тому, пішоходи, вибачайте, і стійте подалі від краю дороги, бо ці кубики будуть летіти тепер.

Олег Бурлачук Друзья, еще что важно. Столько всего пришлось прочитать про ограничения скорости в городе до 50 км/ч. Большинство откровенно недовольно, аргументы приводят самые разные: от пробок до ускорения износа автомобиля (8-о) Разумеется, некоторые усматривают и заговор: то ли МВД, то ли автосервисов, то ли и тех и других. Виноваты также все и Путин и Порошенко и… нужное вписать. Расскажу сначала одну историю. Самолёт Киев—Астана садится в казахской столице около 4:00 ночи. Время не ах, хочется побыстрее в гостиницу. Вызываю убер, еду в центр. Кто был тот вспомнит, остальным расскажу: в центр ведёт широкая, хорошо освещённая дорога. Водитель всю дорогу едет 50—60. Один. Ночью. По широкой дороге. Освещённой, блин, очень хорошо, как и остальной город. Спать хочется все сильнее. В чем же причина? Камеры. По всей дороге камеры. Везде в городе камеры. Ещё несколько дней в Астане и Алмате избирательно наблюдал за поведением потока: не нарушает 60—70% «попадавших в кадр», что значительно больше в % соотношенииЇ чем у нас. И ещё: за несколько дней спокойного трафика к нему привыкаешь, а поездка из Борисполя в Киев воспринимается, как ралли на выживание. И это, друзья, не европейский пример (чтобы как-то разнообразить примеры). И по сравнению даже с одной сохранённой жизнью, уже не так важно, кто какой откат на этих камерах в Казахстане получил (хотя это я, разумеется, не утверждаю и тем более не призываю).