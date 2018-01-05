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Изображение ангела

«Колядка для ангелов»: дети Героев Небесной Сотни презентовали рождественский проект (видео)

Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

05.01.2018 17:34 131

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Клип дети посвятили погибшим на Майдане отцам и братьям

Накануне рождественских праздников дети Героев Небесной сотни презентовали видеопроект «Колядка для ангелов». В нем приняли участие младшие братья, сестры, дочери и сыновья погибших героев. Известную колядку «Ангели з неба пісню співають» записал камерный девичий хор музыкальной школы имени Лысенко. Дети искренне верят, что их отцы на небе поют эту песню вместе с ними. Творческим руководителем проекта стал известный режиссер Сергей Проскурня. А авторами идеи -- сами ребята.

Помочь реализовать детскую задумку взялась мама погибшего героя Романа Гурика Ирина. Она обратилась в Министерство культуры и рассказала об идее руководителю ведомства Евгению Нищуку.

-- Я думала о том, как донести людям важность сохранения памяти о наших борцах, -- говорит Ирина Гурик. — Лучше, чем дети и их волшебные голоса не может сделать никто.

-- Когда министр рассказал мне о желании детей почтить в рождественские праздники память своих отцов и братьев, напомнить всем, ради чего они погибли, я подключился к работе, -- сообщил «ФАКТАМ» режиссер Сергей Проскурня. — Учащиеся школы № 23 в Ивано-Франковске сделали игрушки из ткани — фигурки ангелов, чтобы украсить ими елку на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве. Когда узнал об этом, у меня родилась идея клипа. Именно в праздники, в Рождество, семьи собираются вместе. Родным погибших особенно тяжело в эти дни. И мы разделяем их светлую грусть.

Анастасия Дигдолович, чей отец погиб на Майдане, говорит, что ей было очень сложно эмоционально пережить съемки:

-- Отца уже нет с нами. А раньше мы всегда вместе готовились к праздникам, было очень весело. Работа над проектом еще больше сблизила нас с родными Героев Небесной сотни, с большой семьей Майдана. Этим клипом мы хотели всех поздравить и напомнить, что те смерти были не зря.

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