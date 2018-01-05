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«Грузинский легион» заявил о выходе из состава 54-й ОМБр

Скандал в ВСУ: "Грузинский легион" заявил о выходе из состава 54-й ОМБр

Инф. «ФАКТОВ»

05.01.2018 17:36 3543

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Военное подразделение «Грузинский национальный легион» 20 декабря в полном составе вышло из состава 54-й Отдельной механизированной бригады (ОМБР) ВСУ. Об этом пресс-служба легиона сообщила в Facebook.

Решение мотивировано «некомпетентностью командира бригады Алексея Майстренко», чьи приказы в легионе называют «незаконными».

«Грузинский национальный легион» был основан в 2014 году. С 24 февраля 2016 года легион находился в составе Вооруженных сил Украины, интегрировавшись в 25 батальон «Киевская Русь» 54-й ОМБр (3 рота). Командиром легиона является гражданин Грузии Мамука Мамулашвили.

В составе региона воевал в т. ч. выдворенный из Украины соратник Михеила Саакашвили Мамука Надирадзе.

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