Скандал в ВСУ: "Грузинский легион" заявил о выходе из состава 54-й ОМБр

Военное подразделение «Грузинский национальный легион» 20 декабря в полном составе вышло из состава 54-й Отдельной механизированной бригады (ОМБР) ВСУ. Об этом пресс-служба легиона сообщила в Facebook.

Решение мотивировано «некомпетентностью командира бригады Алексея Майстренко», чьи приказы в легионе называют «незаконными».

«Грузинский национальный легион» был основан в 2014 году. С 24 февраля 2016 года легион находился в составе Вооруженных сил Украины, интегрировавшись в 25 батальон «Киевская Русь» 54-й ОМБр (3 рота). Командиром легиона является гражданин Грузии Мамука Мамулашвили.