Скандал в ВСУ: "Грузинский легион" заявил о выходе из состава 54-й ОМБр
Военное подразделение «Грузинский национальный легион» 20 декабря в полном составе вышло из состава 54-й Отдельной механизированной бригады (ОМБР) ВСУ. Об этом пресс-служба легиона сообщила в Facebook.
Решение мотивировано «некомпетентностью командира бригады Алексея Майстренко», чьи приказы в легионе называют «незаконными».
«Грузинский национальный легион» был основан в 2014 году. С 24 февраля 2016 года легион находился в составе Вооруженных сил Украины, интегрировавшись в 25 батальон «Киевская Русь» 54-й ОМБр (3 рота). Командиром легиона является гражданин Грузии Мамука Мамулашвили.
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