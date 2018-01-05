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Бегущие невесты

Английский викарий ввел штраф в размере 100 фунтов для невест, которые опаздывают на свою свадьбу (фото)

Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

05.01.2018 17:50 97

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У англиканского викария Джона Корбина из британского графства Кент лопнуло терпение. Он ввел в двух своих церквях, расположенных в городах Бирстед и Тернхем, систему штрафов для невест, опаздывающих на свою собственную свадьбу более, чем на десять минут.

Это произошло после того, как преподобному Джону Корбину пришлось в один день сразу две свадьбы подряд начинать с получасовой задержкой — безо всяких объяснений и извинений со стороны виновниц. По его словам, ожидать невест пришлось не только ему, но и всей его команде — включая церковного служку, органиста, хористов, звонарей. В общей сложности безответственное поведение невест затронуло 25 человек.

Теперь жениху и невесте предлагается вручить викарию чек на сумму сто фунтов стерлингов (около 136 долларов) накануне венчания. Если невеста укладывается в десятиминутный срок, викарий возвращает чек в конце церемонии вместе со свидетельствовом о браке. Если нет — деньги идут в фонд церкви и распределяются среди людей, которым пришлось дожидаться начала церемонии. Исключения делаются только в случае уважительных причин: непредвиденных неприятностей или транспортных пробок.

По словам 58-летнего Корбина, новшество уже возымело действие. Теперь невесты приезжают на десять минут раньше. Пока что служителям церкви еще ни разу не пришлось поделить деньги между собой.

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