Певец Юрко Юрченко сделал скандальное заявление о шоу-бизнесе

Звезда «Х-Фактора» рассказал о финансовых трудностях, а также о том, кто и сколько денег должен ему

Певец Юрко Юрченко, фронтмен группы «Yurcash», занявший второе место на проекте «Х-Фактор», разместил скандальное заявление на своей странице в «Фейсбуке». В нем он рассказал о шоу-бизнесе «без прикрас».

Певец не скрывает, что на вокальное шоу пошел только ради того, чтобы выиграть и победителем навсегда покинуть шоу-бизнес.

- Вы никогда не поймете человека, который был в забвении 17 лет, — заявил Юрко Юрченко. — Уходить нужно победителем, а не так, как в 1990-е. Действительно смешно, столько лет работать мимо кассы.

Также певец поблагодарил поклонников за то, что снова поверили в него, и готов продолжать карьеру. Однако ему нужна поддержка, в том числе и финансовая. Юрко Юрченко откровенно рассказал, что на нем висит долг в 25 тысяч долларов, а также утверждает, что ректор университета культуры Михаил Поплавский должен ему 32 тысячи долларов за участие в предвыборной кампании.

Сейчас певец получает множество предложений от продюсеров, однако он категорически отказывается быть «искусственным Буратиной».

- А где вы были, когда я ел безалкогольную колбасу? Вы же знали, что я талантливый? Ваша выгода сейчас только в том, чтобы по-быстрому срубить бабла! Не верю никому! — возмущается Юрченко и предлагает поклонникам поддержать его финансово, став таким образом его продюсером.