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Работы в Гладосово

Энергетики вновь подключили к сети Гладосово и Травневое, страдающие от обстрелов

Инф. «ФАКТОВ»

05.01.2018 18:02 70

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Населенные пункты Донецкой области Травневое и Гладосово вновь подключили к энергоснабжению после обстрелов. Об этом глава Донецкой военно-гражданской администрации (ВГА) Павел Жебривский сообщил в Facebook.

«Уже второй день Травневое и Гладосово обходятся без генераторов», — написал он.

По словам главы военно-гражданской администрации региона, первое подключение было осуществлено 28 декабря, однако 2 января вражеские снайперы вновь повредили изоляцию и перебили провода.

Еще несколько дней понадобилось, чтобы добиться гарантий безопасности для бригады электриков.

18 декабря десять артиллерийских снарядов калибра 122 мм и более сорока тяжелых 120-х мин упали возле села Травневое, а около двадцати снарядов 122-го калибра разорвалось возле села Гладосово. после этого боевики неоднократно срывали попытки украинских спасателей и энергетиков по восстановлению поврежденных линий электропередач.

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