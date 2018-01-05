Укравтодор предупредил об опасной ситуации на дорогах в двух областях

Государственная служба автомобильных дорог (Укравтодор) предупреждает водителей о сложной ситуации на дорогах Киевской и Черновицкой областей 6 января.

Так, утром 6 января на дорогах Черновицкой области видимость ощутимо снизится из-за тумана. Метеорологическая видимость ожидается в пределах 200−500 м. Кроме тумана, опасность для водителей представляет гололедица. Укравтодор призывает водителей не отправляться в путь без средств противоскольжения, а в случае осложнения погодных условий воспользоваться определенными пунктами отстоя транспортных средств.

6−7 января туман ожидается и в Киевской области. Ночью и утром туман ограничит видимость до 200−500 м. Днем ожидается небольшой дождь, что также не добавит безопасности на дорогах. Водителей просят соблюдать дистанцию, выбирать безопасный скоростной режим и учитывать состояние транспортного средства.

Напомним, по прогнозам синоптиков, небольшой дождь 6 января возможен в западных, а днем и в северных областях. Температура ночью −1…+4°, днем +3…+8°, на юге страны и в Прикарпатье местами +9…+12°.