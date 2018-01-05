Лукашенко-хоккеиста удалили с площадки за грубую игру (видео)

Президента Белоруссии Александра Лукашенко дисквалифицировали за нарушение правил во время хоккейного матча Белоруссия — Объединенные Арабские Эмираты. Матч проходил в «Чижовка-Арена». Видео инцидента выложило в Facebook издание «Наша Ніва».

Отмечается, что во время матча Лукашенко, выступающий под номером 01, жестко сыграл против соперника, навалившись на него во время вбрасывания в центре поля.

За этот проступок Лукашенко удалили с поля на две минуты.

Игра проводилась в рамках XIV Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз президента Белоруссии. Сборная страны-хозяйки победила со счетом 12:7, три этом сам президент забил три раза.

Напомним, накануне Нового года Лукашенко пожелал украинцам «начать жить по-людски».