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Александр Лукашенко

Лукашенко-хоккеиста удалили с площадки за грубую игру (видео)

Инф. «ФАКТОВ»

05.01.2018 18:29 300

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Президента Белоруссии Александра Лукашенко дисквалифицировали за нарушение правил во время хоккейного матча Белоруссия — Объединенные Арабские Эмираты. Матч проходил в «Чижовка-Арена». Видео инцидента выложило в Facebook издание «Наша Ніва».

Отмечается, что во время матча Лукашенко, выступающий под номером 01, жестко сыграл против соперника, навалившись на него во время вбрасывания в центре поля.

За этот проступок Лукашенко удалили с поля на две минуты.

Игра проводилась в рамках XIV Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз президента Белоруссии. Сборная страны-хозяйки победила со счетом 12:7, три этом сам президент забил три раза.

Напомним, накануне Нового года Лукашенко пожелал украинцам «начать жить по-людски».

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