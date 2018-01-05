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автомобиль

Шоумен Мухарский из-за неуплаты алиментов лишился знаменитого автомобиля с портретом

Инф. «ФАКТОВ»

05.01.2018 18:25 481

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Имущество шоумена Антина Мухарского, в том числе и знаменитый автомобиль с портретом актера, арестовано и уже продано. Арест на имущество был наложен в рамках дела о крупной задолженности по алиментам. Об этом в интервью «5 каналу» рассказала первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая.

В 2016 году Мухарский развелся с супругой Снежаной Егоровой. По данным Минюста, задолженность Мухарского по алиментам на четверых детей достигла 400 тыс. грн.

«На четверых детей не платились алименты, задолженность накопилась около 400 тыс. грн за все время. Было арестовано его имущество. Один из автомобилей был продан на электронном аукционе. Юноша из Одессы его купил, даже не зная, чей автомобиль. Хотя на автомобиле были нарисованы и Антин, и его бывшая жена Снежана. Когда парень узнал, чей автомобиль купил, он был рад, что его деньги пойдут на алименты детям», — рассказала Бернацкая.

Напомним, ранее Мухарский устроил «голый протест» в Оболонском районном суде, где слушалось дело о пересмотре суммы алиментов.

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