Полиция на Рождество будет катать детей на патрульном автомобиле

Национальная полиция Украины присоединились к организации празднований Рождества в Киеве на Софийской площади. В качестве основного аттракциона детям будет выделена патрульная «Тойота Приус». В полицейском автомобиле дети смогут поиграть, проехать в качестве пассажира, поиграться сиреной, помигать проблесковыми маячками, поговорить в громкоговоритель.

Также на Софийской площади будет организована игровая площадка с дорожными знаками от школьных офицеров полиции, «обзорная экскурсия», угощения. Присоединиться к мероприятиям можно 7 января с 10.00 до 16.00.

Похожие акции запланированы и в других городах. Покататься на служебных автомобилях полиции (в специальном кресле и на специально отведенной территории) дети смогут в Николаеве (7 января, ул. Адмиральская), в Луцке (8 января, Театральная площадь), в Черкассах (7 января, площадь Дружбы народов), в Северодонецке (7 января, площадь Победы). Также будет организована неформальная встреча с патрульными полицейскими в Днепре (7 января).

Напомним, в Киеве программа празднований включает воскресный ход с рождественскими звездами и большой концерт.