В «ДНР» запретили водку и сигареты из «ЛНР»

Главари «ДНР» запретили ввоз на подконтрольную ей территорию подакцизных товаров, в первую очередь водки и сигарет из соседней «ЛНР». Об этом говорится в постановлении «президиума совета министров» донецкой псевдореспублики.

«Запретить ввоз на территорию ДНР через места проведения контроля на административной границе ДНР и ЛНР товаров подакцизной группы вне зависимости от страны происхождения (за исключением транзита на территорию Российской Федерации)», -- говорится в «документе», подписанном главарем «ДНР» Александром Захарченко.

Кроме того, донецкие боевики распорядились давать симметричный ответ на возможные запреты и ограничения со стороны главарей «ЛНР» на ввоз товаров из «ДНР». Журналист Денис Казанский, разместивший на своем сайте соответствующее постановление, считает, что Захарченко просто не хочет делить сигаретный и водочный бизнес с конкурентами из оккупированного Луганска.

«Наглядное доказательство того, что боевики в Донбассе воюют не за идею, а только прикрываются ею. Отвоевав у Украины с помощью российских „отпускников“ клочок территории, „борцы с хунтой“ даже его умудрились разделить на два феодальных надела. У каждой банды своя „республика“. Луганские бандиты имеют право грабить только свою территорию, донецкие — свою. Понятно, почему вводится запрет. Водка и сигареты — выгодный бизнес. Банда Захарченко взяла под контроль производство водки и сигарет в Донецке и никого не хочет пускать на свою территорию. Конкуренты никому не нужны. Даже если эти конкуренты — такие же бандиты из Луганска. Мечта о Новороссии не выдержала испытание водкой», — написал Денис Казанский, назвав идиотизмом происходящее в марионеточных псевдореспубликах Донбасса.

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