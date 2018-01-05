Автор бестселлера «Есть, молиться, любить» Элизабет Гилберт объявила о смерти своей супруги (фото)

Известная американская писательница Элизабет Гилберт объявила о смерти своей супруги Райи Элиас, которая также долгие годы была ее лучшей подругой. 57-летняя женщина умерла от рака поджелудочной железы и печени, который у нее диагностировали весной 2016 года.

48-летняя Элизабет — автор вышедшего в 2006 году автобиографического бестселлера «Есть, молиться, любить». Права на экранизацию этой книги были приобретены компанией Columbia Pictures и одноименный фильм с Джулией Робертс в главной роли вышел в прокат в августе 2010 года.

Гилберт с 1994 по 2002 год была замужем за Майклом Купером. В январе 2007 года вторым ее мужем стал Хосе Нуньес, который был описан в ее знаменитой книге. Именно он был прообразом мужчины, в которого главная героиня влюбляется в конце своего путешествия.

С Райей писательницу в течение 15 лет связывали дружеские отношения. После того, как Элиас поставили смертельный диагноз, Элизабет подала на развод с Хосе. Это случилось в июне 2016 года. А 7 сентября 2016 года Гилберт официально объявила, что встречается со своей подругой Райей Элиас, и что именно это стало причиной ее развода. Женщины устроили символическую свадебную церемонию, хотя официально в брак так и не вступили.

«Она была моей любовью, моим сердцем, моим лучшим другом, моим учителем, моим бунтарем, моим ангелом, моим защитником, моим соперником, моим партнером, моей музей, моим волшебником, моим даром, моей кометой, моим освободителем, моей рок-звездой… Спасибо, что позволила мне дойти с тобой до самого края реки… Я всегда буду тебя любить», — написала Элизабет в соцести.



Гилберт и Элиас провели символическую свадебную церемонию



С Хосе Элизабет прожила девять лет